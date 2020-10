مصادر : نقل مؤتمر جينيف حول ليبيا إلى دولة أخرى

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن مؤتمر جنيف المقرر انعقاده بين طرفي النزاع الليبي منتصف أكتوبر الجاري، سيتم نقله إلى دولة أخرى.

وأوضحت المصادر أن أسباب نقل المؤتمر تتعلق باستخراج التأشيرات، مشيرة إلى أن من بين الدول المرشحة لتكون البديل هي تونس أو مالطا أو مصر.

هذا وكان طرفي النزاع الليبي قد عقدت اجتماعا في مدينة مونترو السويسرية في الفترة بين السابع والتاسع من سبتمبر الماضي، بحضور المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بهدف الوصول إلى خريطة طريق تمهد إلى جلسات حوار جنيف.

