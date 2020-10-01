«النمروش» لـ«وزير الدفاع» التركي: نتمسك بدعمكم وتدريب «مقاتلونا» في أنقرة

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار استقبل بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، صباح اليوم.

وبحسب وسائل الإعلام ذاتها- التي نقلت عن بيان صادر عن «دفاع الوفاق»- فإن الزيارة تأتي لتعزيز التعاون بين الطرفين ومناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا، على حد زعمها.

وادعت أن اللقاء، ناقش برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون إلى معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

وكان النمروش، قد استقبل الأحد الماضي، سيرحات اكسين السفير التركي لدى ليبيا ومرافقه عقيد قوخان تورغوت الملحق العسكري المعتمد لدى وزارة الدفاع.

وأوضح حساب وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، على فيسبوك، أن «النمروش» ثمن “دور تركيا ووقوفها مع الشعب الليبي في أصعب أوقاته”، موضحًا أن اللقاء “تناول سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات الدفاع”، على حد زعمه

كما أكد «النمروش» “العزم والاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون مع الجانب التركي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك”، على حد تعبيره.