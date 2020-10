الأمم المتحدة: مباحثات مصر اتسمت بـروح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة

قالت وكالة أخبار الأمم المتحدة، إن ليبيا سقطت في

حالة من الفوضى بعد إسقاط الناتو للدولة في 2011، مما خلّف إدارتين متنافستين.

وقالت الوكالة، إن محادثات 5 + 5 بدأت في وقت سابق من

هذا العام في جنيف، حيث جمعت خمسة ضباط كبار من كل جانب، وأطراف اللجنة العسكرية المشتركة

5 + 5 اتفقوا على استئناف الاجتماعات وجهًا لوجه بسرعة بدءًا من الأسبوع المقبل، وإطلاق

سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب هويتهم أو أصلهم بدون شروط مسبقة أو قيود، بالإضافة

إلى ذلك، يجب أن يتم تبادل الأسرى قبل نهاية أكتوبر، كما طالبوا بإنهاء حملات خطاب

الكراهية، واستبدال الكراهية بـ “خطاب التسامح والمصالحة”، وكذلك نبذ العنف

والإرهاب.

وأوضحت الوكالة، أن التوصيات الآخرى شملت الإسراع بإعادة فتح حركة

النقل الجوي والبري عبر ليبيا لضمان حرية الحركة لجميع المواطنين، كما دعا المشاركون

في محادثات 5 + 5 إلى إعطاء الأولوية لمسألة اتخاذ تدابير ضمان الإنتاج والتصدير المنتظم

للنفط والغاز.

واعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن مناقشات الغردقة في

مصر التي اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء اتسمت بـروح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة،

بعدما تبادل الحاضرون عددًا من القضايا الأمنية والعسكرية المُلّحة، بما في ذلك تدابير

بناء الثقة، فضلًا عن الترتيبات الأمنية في منطقة سيتم تحديدها في مرحلة لاحقة في إطار

محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات حرس المنشآت

البترولية.

وأعربت البعثة من خلال بيان لها، عن امتنانها للحكومة المصرية

على جهودها في تسهيل هذه الجولة الهامة من المحادثات الليبية، آملةً في أن يسهم هذا

التطور الإيجابي في تمهيد الطريق نحو اتفاق نهائي ودائم لوقف إطلاق النار.

