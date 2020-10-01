بلدية جالو تناقش عددا من الموضوعات الخدمية

بدعوة من رئيس المجلس التسييري لبلدية جالو عقد اليوم اجتماع موسع لمناقشة سير عمل جهاز الحرس البلدي الواحات، ومراقبة اقتصاد جالو، ومكتب الإصحاح البيئي بالمدينة.

الاجتماع تم خلاله مناقشة آلية اعتماد اللحوم بالسلخانات عن طريق الطبيب المختص، كما تم التركيز على المختنقات التي تواجه المواطن حاليا وأهمها أزمة نقص غاز الطهي والتي سعى المجلس في حلها.

أما فيما يخص أزمة المخابز فقد استعرض مراقب اقتصاد جالو أبرز المعوقات التي تواجه المراقبة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة توزيع الدقيق على المخابز، وتحديد ساعات عمل لكافة المخابز.

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