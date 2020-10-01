نحو مليار دولار حجم صادرات تركيا إلى ليبيا منذ بداية عام 2020

أشاد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كلوف، اليوم الخميس، بحجم الصادرات التركية إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أنها “بلغت 937 مليون دولار”، بحسب كلامه.

جاء ذلك في تصريح صحفي، على هامش أعمال التحضير لانطلاقة المنصة التركية الليبية للتجارة في 15 و16 أكتوبر الجاري، في ولاية إسطنبول.

وقال “كلوف” إن حجم الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت منذ بداية العام الجاري، وحتى أغسطس الماضي 937 مليون دولار، مشيرا إلى تأثر الصادرات بأزمة “كورونا”.

وأضاف “كلوف” أن تعزيز التعاون بين البلدين واستمرار الاتفاقيات التجارية دون انقطاع، يعد أمرا مهما للغاية بالنسبة لليبيا، من أجل استعادة سياسة التنمية المستدامة.

يذكر أنه في 15 سبتمبر الماضي، دخلت مذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق حيّز التنفيذ، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقع في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فايز السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية وفقا للقانون الدولي.

وكان قد أعرب وزير الخزانة والمالية التركي وصهر أردوغان، بيرات البيرق، عن عدم مبالاته بالتقلبات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا.

ووفقا للخبر الذي نشره موقع «جمهورييت»، فقد أعرب «البيرق»، عن عدم اهتمامه بهذه المسألة على الإطلاق، على حد قوله، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية يُعنى به فقط الطبقة الأرستقراطية التي تقود سيارات المرسيدس لكن أسعار الصرف لا يُعنى بها المواطن البسيط.

وزعم أن الإنتاج التركي في أقصي مراحل ازدهاره، قائلًا «لقد مررنا بالكثير من الأزمات لكن كنا دائمًا نسيطر علي الدولار واليورو».

جدير بالذكر أن الليرة التركية تشهد موجة تقلبات عنيفة منذ يوم 30 يوليو فقد وصل الدولار لقفزات تاريخية أمام الليرة لأول مرة في تاريخة.

ومن جهة، قرر البنك المركزي أن يواجه تلك الموجة بإهدار مليارات الدولار ورفع سعر الفوائد البنكية من 8.25% إلى 10.25%، لكن باءت كل محاولاتهم للتحايل على الدولار بالفشل فقد ارتفع اليوم الدولار إلى 7.84 ليرة تركية.