مركزي البيضاء يوجه المصارف التجارية بتحويل إيرادات الضرائب والجمارك شهريا

وجه محافظ مصرف

ليبيا المركزي البيضاء على الحبري المصارف التجارية بضرورة تحويل إيرادات الضرائب

والجمارك بشكل شهري لحساب وزارة المالية لدى المصرف المركزي.

وأكد الحبري في

خطاب موجه للمدراء العامين للمصارف التجارية ومدراء إدارات الفروع بالمنطقة

الشرقية “المصارف التجارية” على عدم السماح بالصرف من هذه الأموال من أي

جهة كانت مبينا أن المصرف سوف يتابع الموضوع ويقوم بالتفتيش عليه لضمان تطبيقه،

وأن مخالفة التعليمات سوف تعرض مرتكبيها إلى الجزاءات القانونية المنصوص عليها.

