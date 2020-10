أفادت مصادر صحفية، الخميس، بإن إنتاج ليبيا

النفطي زاد إلى 270 ألف برميل يوميا.

وأوضحت المصادر أن ليبيا العضو بأوبك تزيد من نشاطها التصديري للنفط بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة الوطنية

للنفط في ليبيا قد قالت في وقت سابق، إنها تتوقع زيادة الإنتاج إلى 260 ألف برميل

يوميا هذا الأسبوع، مضيفة أنه يجري تكثيف نشاط التصدير بثلاثة مرافئ نفطية هي الحريقة

والزويتينة والبريقة.

من الجدير بالذكر أن إغلاق المنشآت النفطية

في ليبيا والذي بدأ في يناير الماضي قد قلص إنتاج ليبيا النفطي من نحو 1.2 مليون

برميل يوميا إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا.

The post مصادر: إنتاج ليبيا النفطي زاد لـ 270 ألف برميل يوميا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24