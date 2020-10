أكد الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد القبلاوي، الخميس، تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والوفاق رسميا في سجل الأمم المتحدة للمعاهدات.

