مباحثات إيطالية قطرية حول ليبيا

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني توجهت إلى قطر لعقد سلسلة لقاءات مع الجهات الحكومية القطرية حول عدد من الموضوعات بينها الأوضاع في ليبيا.

والتقت سيريني وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي ومساعد وزير الخارجية والمتحدثة باسمها لولوة الخاطر لبحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في لبنان وإيران، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.