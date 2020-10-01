جهاز النهر: استمرار انقطاع المياه يعود إلى تكرار حالات الإظلام

قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة إن استمرار انقطاع المياه على مدن ومناطق الاستهلاك يعود إلى تكرار حالات الإظلام التام بالشبكة الكهربائية على المنطقة الوسطى والجنوبية، لتصل عدد حالات الإظلام إلى 4 حالات خلال 6 أيام.

وأوضح الجهاز في بيان له أن حقول الآبار ومحطات ضخ المياه تعرضت إلى حالات فصل وتذبذب في الجهد، مشيرا إلى أن فرق التشغيل والصيانة تبذل جهودا مضاعفة في أعمال غلق وفتح صمامات التحكم في التدفق، مبينا أنه سيفصح عن الموعد المتوقع لوصول المياه بعد استكمال البيانات الفنية لنقطة وصول المياه من قبل فرق المراقبة على امتداد المسار.

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