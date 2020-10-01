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معيتيق يكشف تفاصيل اتفاقه مع القيادة العامة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القيادة العامة للجيش الوطني يقوم على توحيد الميزانية بين الحكومتين بعد تشكيل لجنة لاختبار هذه الميزانية خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه لا ترتيبات بخصوص توزيع الموارد النفطية.

ونقل موقع “ليبيا ريفيو”، عن معيتيق قوله إن المرحلة الحالية تتطلب دستورا جديدا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن قبل ذلك يجب إيجاد حل فوري للمشاكل الاقتصادية.

وأبدى معيتيق دعمه لكل الحلول المقترحة في جنيف إلا أنه رأى أن المبادرات السياسية التي أطلقتها البعثة الأممية لن تلبي احتياجات الليبيين، ما لم تحل مشكلة الكهرباء والتضخم وانخفاض قيمة الدينار ونقص السلع الأساسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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