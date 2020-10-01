رئيس الحكومة يتابع آخر الترتيبات لعقد مؤتمر سرت الثاني

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس على آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج .

وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع تكثيف العمل لضمان نجاح المؤتمر بالشكل المطلوب، خاصة وأنه حدث وطني يقام في مدينة ليبية، ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق لحل الأزمة.

كما قدم الحويج إحاطة لرئيس الحكومة حول نتائج المؤتمر رفيع المستوى حول واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات والحروب “النموذج الليبي”، والدور الذي تقوم به الحكومة الليبية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وتحسين أوضاع المهاجرين.

كما اطلع رئيس الحكومة على نتائج اجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي مع نائب القنصل الفخري للسويد في بنغازي، والذي ناقش معه إمكانية افتتاح مكتب يقدم الخدمات والتأشيرات الأوروبية للمواطنين،

لتخفيف العبء على المرضى والجرحى والطلبة ورجال الأعمال، حيث أوضح الحويج أنه دعا من خلال السفير الفخري الشركات السويدية إلى العمل في إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية.

وزير الخارجية أكد لسفير السويد أن ليبيا تشهد استقرارا سياسيا وامنيا وإداريا في ظل وجود حكومة وجيش قادرين على حمايتها.

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