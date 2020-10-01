رئيس الحكومة يتابع آخر الترتيبات لعقد مؤتمر سرت الثاني

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس على آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج .
وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع تكثيف العمل لضمان نجاح المؤتمر بالشكل المطلوب، خاصة وأنه حدث وطني يقام في مدينة ليبية، ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق لحل الأزمة.
كما قدم الحويج إحاطة لرئيس الحكومة حول نتائج المؤتمر رفيع المستوى حول واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات والحروب “النموذج الليبي”، والدور الذي تقوم به الحكومة الليبية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وتحسين أوضاع المهاجرين.
كما اطلع رئيس الحكومة على نتائج اجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي مع نائب القنصل الفخري للسويد في بنغازي، والذي ناقش معه إمكانية افتتاح مكتب يقدم الخدمات والتأشيرات الأوروبية للمواطنين،
لتخفيف العبء على المرضى والجرحى والطلبة ورجال الأعمال، حيث أوضح الحويج أنه دعا من خلال السفير الفخري الشركات السويدية إلى العمل في إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية.
وزير الخارجية أكد لسفير السويد أن ليبيا تشهد استقرارا سياسيا وامنيا وإداريا في ظل وجود حكومة وجيش قادرين على حمايتها.
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