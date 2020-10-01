“الوطني لمكافحة الأمراض” يعلن عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 207.

وذكر بيان المركز أنه استلم عدد (3988) عينة موزعة على المختبرات التالية (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (48) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (64) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (120) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1350) عينة – مختبر فرع المركز سبها عدد (73) عينة – مختبر فرع المركز الزاوية عدد (93) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (80) عينة – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (16) عينة- مختبر فرع المركز سرت عدد (19) عينة- مختبر فرع المركز غدامس عدد (3) عينة – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (2) عينة – مختبر فرع المركز غريان عدد (314) عينة – مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة – مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة).

وأوضح البيان أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي:

1 – عدد ( 3305 ) عينة سالبة

2 – عدد (683) عينة موجبة ( 528جديدة + 155مخالطة )

ولفتت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 297 حالة جديدة

– عدد 63 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 22 جديدة

عدد 25 مخالطة

بنغازي :

عدد 25 جديدة

3- الرياينة :-

عدد 2جديدة

عدد 1 مخالطة

4- كاباو :-

عدد 12 جديدة

عدد 1 مخالطة

5- المنشية–الجميل :-

عدد 1 جديدة

عدد 5 مخالطة

6- سواني بني آدم :-

عدد 7 جديدة

7 – الحرابة:-

عدد 1 جديدة

8 – مسلاتة :-

عدد 3 جديدة

9 – النواحي الأربع :-

عدد 2 جديدة

10 – القلعة :-

عدد 5 جديدة

11- الزاوية الجنوب :-

عدد 2 جديدة

12 – العجيلات :-

عدد 2 جديدة

13 – صبراتة :-

– عدد 5 جديدة

14- جنزور

عدد 20 جديدة

عدد 1 مخالطة

15 – الجفارة:-

عدد 13 جديدة

16 – الزاوية المركز

عدد 23 جديدة

عدد 4 مخالطة

17- القره بوللي :-

عدد 15 جديدة

عدد 1 مخالطة

18- صرمان

عدد 1 جديدة

19- زليتن

عدد 3 جديدة

عدد 6 مخالطة

20- قصر الأخيار

عدد 1 جديدة

21- مصراتة

عدد 19 مخالطة

22- الجميل

عدد 8 جديدة

عدد 1 مخالطة

23- الزاوية الغرب

عدد 6 جديدة

عدد 2 مخالطة

24- الخمس

عدد 11 جديدة

25- زوارة

عدد 14 مخالطة

26- الزنتان

عدد 5 جديدة

عدد 4 مخالطة

27- الرجبان

عدد 6 جديدة

28- جادو

عدد 1 جديدة

29- درج

عدد 6 جديدة

30- باطن الجبل

عدد 7 جديدة

عدد 3 مخالطة

31- سبها

عدد 3 جديدة

32- الشاطئ

عدد 3 جديدة

33- غات

عدد 1 جديدة

34 – الكفرة

عدد 1 جديدة

35 – طبرق

عدد 1 جديدة

36 – اجدابيا

عدد 5 مخالطة

عدد 1 جديدة

37 – سرت

عدد 6 جديدة

وذكر البيان أن تفاصيل الــ ( 533 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 452 في طرابلس

2 – عدد 15 في سبها

3- عدد 10 في الزاوية المركز

4- عدد 3 في الخمس

5- عدد 3 في صرمان

6- عدد 1 في مصراتة

7- عدد 19 في غريان

8 – عدد 28 في زليتن

9 – عدد 1 في الزنتان

10- عدد 1 في درج

وبين أن تفاصيـل الـ ( 8 ) حالة الوفاة:

1- عدد 1 في وادي عتبة

2- عدد 1 في اجدابيا

3- عدد 1 في بنغازي

4- عدد 2 في مصراتة

5 – عدد 1 في العجيلات

6 – عدد 2 في غريان

وذكر البيان أن الإحصاءات العامة بلغ فيها إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” نحو 35,208، والحالات النشطة 14,755، والمتعافين 19,894، والوفيات 559.