عمداء بلديات يدعون لإجراء انتخابات برلمانية في موعد أقصاه فبراير 2021

دعا عمداء 29 بلدية من مختلف مناطق ليبيا إلى “ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات السابق في موعد أقصاه فبراير 2021”.

وطالب عمداء البلديات في بيان لهم عقب اجتماعهم اليوم الخميس بمقر بلدية طرابلس المركز المجلس الرئاسي للعمل على توفير الدعم المادي المطلوب لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد محملين البعثة الأممية كامل مسؤولياتها تجاه هذه الانتخابات وذلك بتأمين رقابة دولية داعمة لنجاح الانتخابات.

وأكد عمداء البلديات على ممارسة مجلس النواب المنتخب القادم مهامه لمدة عامين غير قابلة للتمديد تحت أي ذريعة كانت على أن تكون أولى أولويات مهامه السيادية النظر في موضوع الاستحقاق الدستوري الذي تم إقراره من الهيئة التأسيسية وتشكيل حكومة تنفيذية بناء على الكفاءة وبعيدا عن المحاصصة والجهوية وتكليف المناصب السيادية وتوحيد مؤسسات الدولة .

وأشار عمداء البلديات إلى “عدم ثقتهم في نجاح عملية الحوار السياسي حاليا بعيد عن تطلعات الشعب الليبي”.