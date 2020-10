مستشفى زمزم القروي يعلن تسلمه وحدة طبية متنقلة

أعلنت إدارة مستشفى زمزم القروي، اليوم الخميس، أنها استلمت

وحدة طبية متنقلة .

وأوضحت إدارة المستشفى، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد هيثم ارسل الوحدة الطبية إلى المستشفى صباح اليوم، مشيرة إلى أن المستشفى يعاني من نقص شديد في الأجهزة والمستلزمات الطبية، مثمنة جهود وكيل وزارة الصحة في دعم المستشفى بما يحتاجه من إمكانيات، من أجل تخفيف معاناة المواطنين .

