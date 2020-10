أفادت مصادر

صحفية، الخميس، باستئناف الحوار الليبي في بوزنيقة الجمعة بين ممثلين عن مجلس

النواب و ما يسمي بمجلس الدولة.

The post عاجل// أنباء عن استئناف الحوار الليبي في بوزنيقة الجمعة بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24