جلسة حوارية بسبها حول دور الأجهزة الأمنية في تعزيز سيادة القانون 

نظم الاتحاد النسائي بسبها صباح اليوم جلسة حوارية بعنوان “دور الأجهزة الأمنية في تعزيز سيادة القانون”، والتي ناقشت المصاعب التي تعترض المؤسسات الأمنية وكيفية تعزيز تعاون المجتمع معها في تأدية عملها.

وشارك في الجلسة عدد من القانونيين، ولفيف من الناشطين والمهتمين والصحفيين المحليين.

هذا وقالت عضو الاتحاد النسائي بالجنوب أميرة نوري لقناتنا، إن الجلسة جاءت لمعرفة السبل التي يمكن من خلالها تعزيز الرقابة المجتمعية على أداء المؤسسات والأجهزة الأمنية المحلية، مبينة أن الحوارية هدفت أيضا للخروج بتوصيات تدفع باتجاه وضع حلول عملية في مجال عمل الأجهزة الأمنية، وتحكيم القانون وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع.

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