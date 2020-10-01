مكافحة الأمراض: تسجيل 683 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل (683) إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا أمس الأربعاء بينها 528 حالة جديدة و155 حالة مخالطة.

وبين المركز أنه جرى تسجيل 533 حالة شفاء منها عدد حالة 452 في طرابلس وعدد 15 حالة في سبها و 10 في الزاوية المركز و3 في الخمس ومثلهم في صرمان وحالة واحدة في كل من مصراته ودرج والزنتان و 19 حالة في غريان و 28 حالة في زليتن.

وأكد المركز وفاة 8 حالات بكورونا منها حالة في كل من وادي عتبة واجدابيا وبنغازي والعجيلات وحالتين في كل من مصراتة والعجيلات وغريان.

وأشار المركز إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 35,208 منها الحالات النشطة : 14,755 والمتعافين: 19,894 والوفيات : 559 حالة.