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برعاية مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة تنظيم حلقة نقاش بمناسبة اليوم العالمي للترجمة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

برعاية مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة تنظيم حلقة نقاش بمناسبة اليوم العالمي للترجمة

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

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