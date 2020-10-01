دي مايو: روما وواشنطن تسعيان إلى دعم الحوار الليبي الداخلي برعاية الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، إن روما وواشنطن تسعيان إلى تحقيق أهداف متقاربة بشكل أساسي، ودعم الحوار الليبي الداخلي تحت رعاية الأمم المتحدة، وتثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى استئناف إنتاج النفط بالكامل.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا عقب لقاء دي مايو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم أمس، والذي بحثا خلاله الأوضاع في ليبيا.

من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكية عن تفاؤله بشأن التطورات على الأرض في الأسابيع الأخيرة، لافتا إلى أن الوضع في ليبيا في تحسن، وأن بلاده تدعم مبادرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5.

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