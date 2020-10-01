تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا لدى الأمم المتحدة

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي، اليوم الخميس، تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا لدى الأمم المتحدة.

ونشر القبلاوي عبر حسابه على موقع «تويتر» رابطا لموقع الأمم المتحدة الذي أظهر تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة في 27 نوفمبر الماضي ضمن المعاهدات المسجلة لدى المنظمة الدولية.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم مع الحكومة التركية الأولى تتعلق بالصلاحيات البحرية والثانية خاصة بالتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية بين الجانبين.

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وأثار توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا ردود فعل واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية التي نددت أغلبها بهذه الخطوة التي جاءت في ظل استمرار الحرب في طرابلس والتوتر في شرق المتوسط.

وصادق البرلمان التركي في 5 ديسمبر 2019 على مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية في حين أصدر أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس بيانًا، أعلنوا فيه «دعم جهود حكومة الوفاق» في أعقاب توقيع المذكرتين بينما عارضها النواب المجتمعين في طبرق.

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