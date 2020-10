على خلفية تورطهم في قضايا فساد.. ديوان المحاسبة يوقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي عن العمل

أصدر رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، اليوم الخميس

قراراً بإيقاف رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام احتياطيا عن العمل،

كاشفاً عن قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة، فضلا عن تسببهم

في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.

وأوضح الديوان، في

بيان له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن

القرار جاء عقب اجتماعين متتاليين عقدهما رئيس الديوان على مدار يومين متتاليين لتقييم

أداء الصندوق، مبينا أن أهم مخرجات التقييم، هي تقديم بيانات مغلوطة ومضللة للقيد بالسجل

التجاري ترقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية، إضافةً للإهمال والتقصير وسوء الأداء

مما أفضى لترتيب أعباء مالية وطبية نظرا لارتفاع مطالبات الخدمة العلاجية، في ظل عدم

وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق، وهو ما انعكس على تفاقم الحالة الصحية

للمرضى والجرحى.

