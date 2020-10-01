فرج بوالخطابية: غلق عدد من المختبرات الطبية وسحب ترخيصها بعد ضبط مواد منتهية الصلاحية بها

تمكن جهاز الحرس البلدي في طبرق، من ضبط مواد منتهية الصلاحية في عدد من المختبرات داخل المدينة.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، اليوم الخميس، فإن فرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، وبحضور عدد من الحكماء أصحاب هذه المختبرات المخالفة للقوانين واللوائح، قرر تغريمها وإغلاقها وسحب ترخيصها.

واعتبر “بوالخطابية” ما حدث كارثة إنسانية يسببها أصحاب هذه المختبرات للمرضى وسوف تطبق عليهم القوانين واللوائح المعمول بها .

كما حضر عضو المجلس البلدي عبدالكريم بوطابونة، المكلف بمتابعة قطاع الصحة ومدير جهاز الحرس البلدي واللجنة المكلفة بمتابعة الصيدليات والمختبرات، اجتماع قرار الغلق.

وزار فرح بوالخطابية، أمس الأربعاء، مقر مصرف الدم المركزي طبرق الذي يجرى تجهيزه هذه الأيام استعدادا لافتتاحه الأيام القليلة المقبلة .

وبحسب إيجازصحفى للبلدية، شاد بوالخطابية بسرعة إنجاز هذا العمل وبمواصفات ممتازة داعيا كافة العاملين بمصرف الدم المركزي ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مدينة طبرق وما جاورها والحفاظ على هذا المرفق الصحي المهم.

وأوضحت البلدية أنه خلال زيارة رئيس البلدية، كان في استقباله مدير مصرف الدم المركزي طبرق السنوسي بالقاسم عقوب وكافة العاملين بالمصرف.