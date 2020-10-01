توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى وسبع مدن تسجل حالة واحدة

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الليبية الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 360 فيها ضمن 683 حالة أحصاها في عموم ليبيا.

وأشار المركز في البيان رقم «207» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إلى تسجيل 47 حالة في غريان، و27 حالة في الزاوية المركز، و25 حالة في بنغازي، و21 حالة في جنزور، و19 حالة في مصراتة، ، و16 حالة في القره بوللي، و14 حالة في زارة، و13 حالة في كل من كاباو والجفارة، و11 حالة في الخمس، و وعشر في باطن الجبل، وتسع حالات في كل من زليتن والجميل، والزنتان.

– ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بـ«كورونا» و533 حالة شفاء

إضافة إلى ثماني حالات في الزاوية الغرب، وسبع في سواني بني آدم، وست في كل من المنشية- الجميل والرجبان ودرج وأجدابيا وسرت، وخمس في كل من القلعة وصبراتة، وثلاث حالات في كل من الرياينة ومسلاتة وسبها والشاطئ، وحالتين في كل من النواحي الأربع والزاوية الجنوب والعجيلات، وحالة واحدة في كل من الحرابة وصرمان وقصر الأخيار وجادو وغات والكفرة وطبرق.

وتوزعت حالات الشفاء الـ533 بواقع 452 حالة ف طرابلس، و28 في زليتن، و 19 في غريان، و15 في سبها، وعشر في الزاوية المركز، وثلاث في كل من الخمس وصرمان، إضافة إلى حالة في كل من مصراتة والزنتان ودرج. فيما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالتي وفاة جراء الفيروس في كل من مصراتة وغريان، وتوزعت باقي الحالات الثماني بواقع حالة في كل وادي عتبة، وأجدابيا، وبنغازي، والعجيلات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا