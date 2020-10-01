الوطني لمكافحة الأمراض: 8 وفيات و683 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 533 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، تسجيل 8

وفيات و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم أمس الأربعاء 3988 عينة من عدة مختبرات، مبينا

أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1504 عينات، ومن مختبر مركز بنغازي

الطبي 48 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 64 عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني

مصراتة 120 عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1350 عينة، ومن مختبر فرع المركز

سبها 73 عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية 93 عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات

الحيوية فرع الزنتان 80 عينة، ومن مختبر فرع المركز اجدابيا 16 عينة، ومن مختبر فرع

المركز سرت 19 عينة، ومن مختبر فرع المركز غدامس 3 عينات، ومن مختبر فرع المركز الكفرة

عينتان، ومن مختبر فرع المركز غريان 314 عينة، ومن مختبر فرع المركز طبرق عينتان،

ومن مختبر كلية الطب جامعة الفاتح 300 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 3305 عينة سالبة،

و683 عينة موجبة منها 528 حالة جديدة و155 حالة مخالطة، مشيرة إلى تماثل 533 حالة

للشفاء.

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