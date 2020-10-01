بومريز يبحث آليات التعاون مع اللجنة المركزية لانتخابات البلدية

عقد وزير التعليم فوزي بومريز اليوم بمدينة بنغازي اجتماعا، مع رئيس اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية للحكومة الليبية، جمال عبد الشفيع.

وتناول الاجتماع آليات التعاون بين وزارة التعليم واللجنة المركزية في إنجاح العملية الانتخابية للمجالس البلدية، باعتبار وزارة التعليم شريكا أساسيا فيها، وذلك باستغلال المدارس كمراكز انتخابية يوم الاقتراع.

هذا وأكد بومريز أن وزارة التعليم لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح العملية الانتخابية للمجالس البلدية بالحكومة الليبية.

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