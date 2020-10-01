مرفأ الزويتينة النفطي سيصدر 3.8 مليون برميل من الخام في أكتوبر

أفادت مصادر

صحفية ، الخميس، بأنه من المقرر تصدير 3.8 مليون برميل من الخام على خمس ناقلات من

مرفأ الزويتينة الليبي لتصدير النفط أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر أنه

من المقرر أن تحمل ثلاث ناقلات شحنات حجم الواحدة 600 ألف برميل وستحمل اثنتان شحنتين

حجم الواحدة مليون برميل.

وكانت مصادر

صحفية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بإن إنتاج ليبيا النفطي زاد إلى 270 ألف برميل يوميا، مضيفة

أن ليبيا العضو بأوبك تزيد من نشاطها التصديري للنفط بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع القوة القاهرة، لافتة

إلى أن المؤسسة الوطنية قد قالت في وقت سابق، إنها تتوقع زيادة الإنتاج إلى 260

ألف برميل يوميا هذا الأسبوع، موضحة أنه يجري تكثيف نشاط التصدير بثلاثة مرافئ

نفطية هي الحريقة والزويتينة والبريقة.

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