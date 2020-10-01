لجنة مجابهة كورونا بمصراتة: سحب 89 مسحة أنفية بالمدينة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة اليوم الخميس سحب 89 مسحة أنفية بلعومية وإحالتها للمختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى أخذ 81 مسحة من داخل المقر و8 مسحات من الخارج.

وأشارت اللجنة إلى أنه جرى يوم أمس الأربعاء تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا في المديمة من إجمالي (683) إصابة جديدة بفيروس كورونا جرى تسجيلها في ليبيا.

وأشار المركز إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 35,208 منها الحالات النشطة : 14,755 والمتعافين: 19,894 والوفيات : 559 حالة.