جهاز النهر الصناعي: استمرار انقطاع المياه يؤدي لتكرار حالات الإظلام التام بالشبكة

قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة إن استمرار انقطاع المياه على مدن ومناطق الاستهلاك يعود إلى تكرار حالات الإظلام التام بالشبكة الكهربائية على المنطقة الوسطى والجنوبية، لتصل عدد حالات الإظلام إلى 4 حالات خلال 6 أيام.

وأوضح الجهاز في بيان له على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن حقول الآبار ومحطات ضخ المياه تعرضت إلى حالات فصل وتذبذب في الجهد، مشيرا إلى أن فرق التشغيل والصيانة تبذل جهودا مضاعفة في أعمال غلق وفتح صمامات التحكم في التدفق.

وأشار الجهاز إلى أنه سيفصح عن الموعد المتوقع لوصول المياه بعد استكمال البيانات الفنية لنقطة وصول المياه من قبل فرق المراقبة على امتداد المسار.