«أجوكو» تسلم جهاز تنفس صناعي إلى مستشفى المقريف في أجدابيا

سلمت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليم في مدينة أجدابيا، جهاز تنفس صناعي ثابت من الحجم الكبير خاص بغرفة العناية المركزة.

وقال مدير عام المستشفى، الدكتور فتحي الحرنة لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن الجهاز استلمه المستشفى من إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة الخليج العربي للنفط بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، امبارك عثمان محمد المنفي.

وأوضح الحرنة أن الجهاز من نوع «فنتليتر» (Ventilator) يحتوي على صندوق واحد للجهاز وصندوقين مستلزمات خاصة بالجهاز، مشيرا إلى أن عملية تسليم واستلام الجهاز جرت بين البلدية وشركة الخليج.

وأضاف الحرنة أنه بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام جرى نقل الجهاز من مدينة بنغازي إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، حيث سيجري تشغيله خلال الفترة المقبلة بعد تجهيز المكان المخصص له من قبل اللجنة الطبية المكلفة بالمستشفى.

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