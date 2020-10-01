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المسماري: مجهودات مكافحة الإرهاب والجريمة نجحت في إعادة فتح مطارات الجنوب أمام الطيران المدني

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> المسماري: مجهودات مكافحة الإرهاب والجريمة نجحت في إعادة فتح مطارات الجنوب أمام الطيران المدني<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

المسماري: مجهودات مكافحة الإرهاب والجريمة نجحت في إعادة فتح مطارات الجنوب أمام الطيران المدني

01 October, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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