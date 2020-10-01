ليبيا الان المسماري: مجهودات مكافحة الإرهاب والجريمة نجحت في إعادة فتح مطارات الجنوب أمام الطيران المدني تم النشر منذُ 24 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> المسماري: مجهودات مكافحة الإرهاب والجريمة نجحت في إعادة فتح مطارات الجنوب أمام الطيران المدني<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المسماري: مجهودات مكافحة الإرهاب والجريمة نجحت في إعادة فتح مطارات الجنوب أمام الطيران المدني 01 October, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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