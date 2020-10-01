مدير مركز سبها الطبي يطالب بتوفير مكان آخر لاستقبال المصابين بالفيروس

قال مدير مركز سبها الطبي عبد الرحمن عريش، إن المركز سيتوقف عن العمل نتيجة نقص وقود الديزل اللازم لتشغيل مولد الكهرباء، موضحا أن الوضع داخل المركز أصبح خطيرا جدا بسبب وجود أعداد كبيرة فيه من المصابين بفيروس كورونا، مطالبا بضرورة وضع حل عاجل لفتح مركز العزل في سبها أو توفير مكان بديل لاستقبال الحالات، لأنها تفوق قدرة مركز سبها الطبي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
المسماري: باشاغا يحاول الوصول إلى السلطة بأجهزة خارجة عن الشرعية ويؤسفنا أن يتحدث إرهابيون باسم الشعب الليبي
تم النشر منذُ 4 دقائق
المسماري: رصدنا وصول أموال إلى أشخاص على صلة بتنظيم داعش في مرزق
تم النشر منذُ 9 دقائق
المسماري: مجهودات مكافحة الإرهاب والجريمة نجحت في إعادة فتح مطارات الجنوب أمام الطيران المدني
تم النشر منذُ 14 دقيقة
المركز الوطني يعلن تسجيل 683 إصابة جديدة و533 حالة شفاء
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك