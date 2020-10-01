مدير مركز سبها الطبي يطالب بتوفير مكان آخر لاستقبال المصابين بالفيروس

قال مدير مركز سبها الطبي عبد الرحمن عريش، إن المركز سيتوقف عن العمل نتيجة نقص وقود الديزل اللازم لتشغيل مولد الكهرباء، موضحا أن الوضع داخل المركز أصبح خطيرا جدا بسبب وجود أعداد كبيرة فيه من المصابين بفيروس كورونا، مطالبا بضرورة وضع حل عاجل لفتح مركز العزل في سبها أو توفير مكان بديل لاستقبال الحالات، لأنها تفوق قدرة مركز سبها الطبي.

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