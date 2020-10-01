المسماري: أبو عبد الله الرُّبعي له كنيات متعددة ودخل ليبيا عبر تركيا وتحرك وسط عدد من الولايات

ليبيا
المسماري: أبو عبد الله الرُّبعي له كنيات متعددة ودخل ليبيا عبر تركيا وتحرك وسط عدد من الولايات
01 October, 2020
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ليبيا
01 October, 2020
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كب هؤلاء يدخلون من مصر والسودان – وطبعا الممول الرءيسي لهولاء عملاء قطر في إيطاليا وتونس –
كل ما يحدث من تدخلات في الشءون الليبية من اي دولة سواء عربية عميلة او اجنبية –
هي عبارة عن محاولات لافشال مشاريع تعمير البلاد – ومحاولة فقط استنزاف الاموال الليبية – لمصالح دولهم –
ابتداء من الديون المصرية
الى انفجارات وحراءق لبنان –
الى فياضانات السودان
الى عمليات النصب التي اعوضت لها الامارات من الأوروبين والصهاينة
الى عمالة الاْردن للصهاينة
الى الخراب الذي احدثه حكومة سوريا داخل بلادهم –
الى عمالة المغرب وتونس والجزاءر للاستعمار الفرنسي –
الدولة الليبية – اذا كانت فعلا مستقلة كما تدعون :
فيجب ان يكون عملها الداخلي والخارجي يوجد فيه امّنً وتأمين :
ولا تقام علاقات مع دولة اخرى الا على اساس واضح :
سلمً واستلم : اما الكلام والاجتماعات الفارغة والتي تهدف لتقسيم البلاد وافتعال الحروب الأهلية بين الجيش والدين والمجاهدين الليبيين وحفظة القران الكريم –
ومحاولة وضع الشءون العامة والرءاسية بين ايدي الخونة وعملاء الاستعمار للشعب ذممهم –
فهذه عملية لا تصل لنتيجة –
ومحاولة الدول المجاورة لليبيا لجر الليبيين والشءون الليبية في قاع الهاوية التي سقطوا هم فيها – فهذه أشياء يجب الحذر منها وأخذها في الاعتبار الليبي –
لان هولاء ودوا لو تكفرون “- ولا زالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا – ” لكن الله مخزي الكافرين .
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