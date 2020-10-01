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المسماري: مازالت هناك عناصر إرهابية تمثل خطرا على ليبيا وهي مطاردة في الصحراء

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> المسماري: مازالت هناك عناصر إرهابية تمثل خطرا على ليبيا وهي مطاردة في الصحراء<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

المسماري: مازالت هناك عناصر إرهابية تمثل خطرا على ليبيا وهي مطاردة في الصحراء

01 October, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تو بالعقل – خليتوا الحدود الشرقية مفتوحة للملحدين والملحدات واليهود – حتى وصلوا لبنوك بنغازي – وسرقوا اغنام البيضاء والمرج ودمروا الثروة الزراعية بحجة ان مصر عندهم مشكلة السد النهضة الله لا يربحهم – ويهربوا فالأسلحة والشاحنات والمحاصيل لبلادهم –
    ويدفوا فيكم لمعارك في الصحراء / لناس لم يصيبوا اي احد بأذى – وهم فقط ليبيين من قباءل معروفة –
    وتقولوا تحاربوا فالإرهاب …!!!
    ما هو الجمل ما يشبحش لعوج رقبته –
    مادام وراكم الفراعنة الي دمروا مساجد الله – وينشروا فالعلمانية والالحاد – والله العظيم لن تفلحوا أبدا – والله لا يهدي القوم الضالين –

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