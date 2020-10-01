<br /> المسماري: مازالت هناك عناصر إرهابية تمثل خطرا على ليبيا وهي مطاردة في الصحراء<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المسماري: مازالت هناك عناصر إرهابية تمثل خطرا على ليبيا وهي مطاردة في الصحراء 01 October, 2020 رابط مختصر



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