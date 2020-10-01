ليبيا
المسماري: مازالت هناك عناصر إرهابية تمثل خطرا على ليبيا وهي مطاردة في الصحراء
01 October, 2020
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ليبيا
01 October, 2020
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تو بالعقل – خليتوا الحدود الشرقية مفتوحة للملحدين والملحدات واليهود – حتى وصلوا لبنوك بنغازي – وسرقوا اغنام البيضاء والمرج ودمروا الثروة الزراعية بحجة ان مصر عندهم مشكلة السد النهضة الله لا يربحهم – ويهربوا فالأسلحة والشاحنات والمحاصيل لبلادهم –
ويدفوا فيكم لمعارك في الصحراء / لناس لم يصيبوا اي احد بأذى – وهم فقط ليبيين من قباءل معروفة –
وتقولوا تحاربوا فالإرهاب …!!!
ما هو الجمل ما يشبحش لعوج رقبته –
مادام وراكم الفراعنة الي دمروا مساجد الله – وينشروا فالعلمانية والالحاد – والله العظيم لن تفلحوا أبدا – والله لا يهدي القوم الضالين –
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