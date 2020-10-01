حوارية حول مصاعب عمل أطباء الأسنان بسبها في زمن كورونا

عقدت الجمعية الليبية للتوعية والتثقيف بسبها جلسة حوارية حول المصاعب التي تعترض عمل أطباء الأسنان في زمن الجائحة، بمشاركة عدد من أطباء الأسنان بالمدينة وعميد كلية طب الأسنان، ونقابة أطباء الأسنان في سبها.

وناقشت الحوارية المصاعب الفنية التي تواجه الأطباء، وأيضا معضلة الحفاظ والوقاية من المرض، وكيفية الحرص على عدم نقله بين المترددين على عيادات الأسنان.

وقالت نقيب أطباء الأسنان بسبها أم السعد نور الدين لقناتنا، إن الحوارية تعتبر بداية جيدة لفتح نقاشات جادة حول عمل أطباء الأسنان في زمن الجائحة، خاصة أن المرض لا يزال حديثا في المنطقة والعالم، وأن تحديثاته تتجدد كل يوم.

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