قال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، الخميس، إن هناك تهديد أمني خطير جدا غرب ليبيا، مشيرا إلى أنه تم نقل آلاف المرتزقة السوريين عبر مطاري معيتيقة ومصراتة.

