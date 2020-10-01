رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات مربيي المواشي

بنغازي 01 أكتوبر 2020 (وال)- بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الخميس، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء احتياجات مربيي المواشي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الاقتصاد الدكتور منير عصر، بحضور ممثلين عن الفئة.

هذا واستمع السيد الرئيس خلال الاجتماع إلى كافة المشاكل الاحتياجات التي تُواجه مربيي المواشي، على رأسها مشكلة عدم السيطرة على أسعار الأعلاف وانعكاسها على أسعار اللحوم.

وفي هذا الصدد، أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته لوزير الاقتصاد، بالتعجيل في تشكيل لجان لوضع تسعيرة الأعلاف (الشعير) المورد من قبل الشركات الخاصة، وتعميمها على كافة المنافذ التابعة للحكومة الليبية.

كما أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، بعقد اجتماع عاجل مع هؤلاء المكلفين من قبل شريحة مربيي المواشي، لوضع آلية جديدة وواضحة عن الدعم المالي المطلوب لتوفير الأعلاف وتحديد حصة الوحدة الغنمية من الأعلاف.

وطلب رئيس مجلس الوزراء الأربعاء؛ من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، ضرورة مخاطبة مصرف ليبيا المركزي لتخصيص دعم مالي لسد احتياجات مربيي المواشي، من الأعلاف بقيمة 15 مليون دينار ليبي.

ووفقًا لكتاب رئيس مجلس الوزراء، فإنه تم جدد مطالبته بتخصيص المبلغ إلحاقًا لكتابه المؤرخ في 08 أبريل 2020 ميلادي، والمحال بموجبه كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بشأن تخصيص دعم مالي لسد احتياجات مربيي المواشي من الأعلاف، ومتعلقاتها.

وأكد الكتاب أن الثروة الحيوانية من ركائز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الطلب جاء نظرًا لما يُعانيه المربيين من نقص شديد في الأعلاف وارتفاع أسعارها في السوق الموازية. (وال- بنغازي) ر ت

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