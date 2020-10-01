الشرطة الزراعية تبحث صعوبات ومشكلات الجهاز لإيجاد حلول لها بسرت

عقد بمقر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في سرت اجتماع ضم مدير إدارة فروع جهاز الشرطة الزراعية بالمنطقة الوسطى العميد خليفة الغناي، ورئيس فرع الجهاز بسرت المقدم عبد الحميد الشامخ، ورئيس مركز الشرطة الزراعية خليج السدرة الرائد محمد السيوي وعدد من منتسبي الجهاز.

الاجتماع بحث كافة العراقيل التي تواجه سير العمل وكيفية إيجاد حلول لها، وعلى رأسها إيجاد مقر دائم للفرع وتجهيزه بكامل الإمكانيات كي يباشر أداء عمله بالشكل المطلوب.

وأكد الحاضرون أنهم سيعملون على متابعة الوصلات غير الشرعية لمياه النهر الصناعي، والحد من التعدي على الأراضي الزراعية وكل ما هو مخالف لقوانين الشرطة الزراعية.

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