“الشرق الأوسط “: اتهامات بهدر الأموال المخصصة لمكافحة كورونا في شرق ليبيا

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عن تصاعد نبرة الاتهامات بين السلطات في المنطقة الشرقية حول هدرالمخصصات

المالية المرصودة لمكافحة كورونا .

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن علي الحبري محافظ

المصرف المركزي في البيضاء، كان قد وافق على تخصيص 300 مليون دينار للحكومة

المؤقتة، لمواجهة فيروس كورونا، لكن صُرف منها 284 مليوناً في عشرة أيام فقط.

وبحسب الصحيفة، فقد حمّل الحبري، رئيس الحكومة المؤقتة عبد

الله الثني، المسؤولية عن صرف هذه المبالغ، مشيرا إلى أنه لا توجد شفافية في التعامل

مع الجائحة.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، قراراً

بتشكيل لجنة للتحقيق في أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة لمكافحة الجائحة.

وتتزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يومياً في

ليبيا، في ظل تواصل الحملات التوعوية، وعمليات تقييم مراكز العزل بالبلاد .

