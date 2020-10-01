نائبة وزير الخارجية الإيطالي تزور قطر لبحث تطورات الأزمة الليبية

بحثت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، مع وزير دولة قطر للشؤون الخارجية سلطان المريخي، تطورات الأزمة في ليبيا، وذلك وفقا لوكالة نوفا الإيطالية.

وتطرقت المباحثات التي عقدت في الدوحة، لأبرز القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في لبنان وإيران, بحسب الوكالة ذاتها.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، قد تواجد منتصف الشهر الماضي، في إيطاليا حيث يعقد مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالي لورينزو جويريني، فيما يتم توقيع عقد مع شركة فينكانتيري والإطلاق الفني لسفينة دورية بحرية.

ووفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية، يقام الحدث خلف أبواب مغلقة في موجانو (لا سبيتسيا) بحضور مؤسسات البلدين، ولكن دون احتفالات أو ضيوف على خلفية قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي عام2016، وقعت مجموعة بناء السفن الإيطالية عقدًا مهمًا مع وزارة الدفاع القطرية بقيمة نحو 4 مليارات يورو لتوريد سبع سفن سطحية.

ويأتي هذا فيما يشمل العقد بناء أربع طرادات يزيد طولها عن 100 متر وسفينة برمائية وسفينتا دورية وخدمات الدعم في قطر، وذلك لمدة 10 سنوات إضافية بعد تسليم السفينة.

وقامت فينكانتيري، لتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط، بتأسيس خدماتها في الشرق الأوسط في الدوحة، وهو مركز لجميع أنشطة الخدمة وما بعد البيع فيما يتعلق بالسفن العسكرية للمجموعة في البلاد.