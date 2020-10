أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة

صادقت على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة.

