تواصل أعمال صيانة مكونات الشبكة الكهربائية جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الفرق الفنية تتابع أعمال صيانة مكونات الشبكة الكهربائية بجنوب طرابلس، حيث قامت بإجراء أعمال الصيانة داخل محطة جامع طيبة بجهد أحد عشر كيلوفولت في منطقة عين زارة.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة شملت مد كوابل ضغط عال، وكذلك تركيب خلية ضغط منخفض، كما يجري العمل على تركيب محول كهربائي، هذا وتستمر فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع عين زارة في صيانة مكونات الشبكة التي تعرضت لأضرار جسيمة رغم قلة الإمكانيات ونقص المواد.

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