ديوان المحاسبة يوقف مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي احتياطيا عن العمل

قرر رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، إيقاف مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام احتياطيا عن العمل «بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير»، بحسب نص القرار رقم (489) لسنة 2020، الذي نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وقال ديوان المحاسبة إن شكشك أصدر قرار الإيقاف «بناء على التقرير المقدم من قبل الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام» الذي جرت مناقشته «على مدار يومين متتاليين» مع وكيل الديوان علاء المسلاتي، ومدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام عبدالزراق البيباص، وعدد من أعضاء الإدارة.

وأوضح الديوان أن الاجتماع الذي عقد على مدى يومين جرى خلاله عرض تقرير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بشأن الرقابة على الإطار المؤسسي لصندوق التأمين الصحي العام، والذي أظهرت مخرجاته أن مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام قدم «بيانات مغلوطة ومضللة للقيد بالسجل التجاري ترقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية، والتي جعلت من الصندوق ينحرف عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله».

واتهم التقرير مجلس إدارة الصندوق بـ«الإهمال والتقصير وسوء الأداء مما أفضى لترتيب المسؤولية الطبية وما يصاحبها من ترتيب الأعباء المالية الإضافية، لارتفاع مطالبات الخدمة العلاجية، في ظل عدم وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق، وهو ما انعكس على تفاقم الحالة الصحية للمرضى والجرحى».

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