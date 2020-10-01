الحكومة الليبية توافق على توريد مصنع تعبئة الأكسجين لصالح مستشفى الثورة بالبيضاء

البيضاء 01 أكتوبر 2020 (وال)-وافق رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، على توريد وتركيب مصنع تعبئة الأكسجين لصالح مستشفى الثورة ببلدية البيضاء.

هذا وجاء ذلك من أجل تخفيف المعاناة التي يُعاني منها المستشفى، والطلب الزائد على الأكسجين، خصوصًا بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البيضاء والبلديات المجاورة لها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أسفر عن نقص في غاز الأكسجين الطبيعي داخل المستشفى.

وأثنى عضو مجلس النواب عن البيضاء النائب عبد المطلب ثابت، على جهود رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، وحرصه على توفير الخدمات في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية، رغم شح الموارد لديها إلا أنها تحاول قدر المستطاع وضع الحلول لكافة المشاكل.

وقال النائب عبد المطلب ثابت إن هذا المصنع الذي سيتم تركيبه في الفترة القريبة القادمة داخل مستشفى الثورة، سيكون بسعة إنتاجية تقدر بحوالي (350) اسطوانة يوميًا، مشيرًا إلى تنظيم دورات تدريبية للعناصر الطبية بالمستشفى، لتدريبهم على كيفية تشغيل هذا المصنع الحديث والمتطور.

والجدير بالذكر، أن مستشفى الثورة ببلدية البيضاء؛ يقوم بتقديم الخدمات الطبية لرقعة جغرافية كبيرة تمدد من مدينة المرج غربًا إلى طبرق شرقًا. (وال-البيضاء) ف م/ ر ت

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