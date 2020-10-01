وزير الدفاع الإيطالي لـ«نظيرته الفرنسية»: «إيريني» تقدم دورا كبيرا في ليبيا.. ووقف إطلاق النار محوري

أجرى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، حسبما أفاد بيان صحفي نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب البيان الصادر، فإن الجانبان أكدا تقارب وجهات النظر حول قضايا الأمن والدفاع ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت الوكالة إلى أن الهدف من الاتصال كان بشأن التحديث المشترك للسيناريوهات الدولية الرئيسية وسبل التعاون، وذلك في ضوء العام المقبل أيضًا، فيما ركز الاتصال على الالتزام في منطقة الساحل وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وليبيا.

وبخصوص ليبيا، أكد جويريني “ضرورة اتفاق الأطراف في أقرب وقت ممكن على وقف دائم لإطلاق النار”، موضحاً أن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا تقدم مساهمة كبيرة على الجبهة البحرية، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

ورحبت وزارة الخارجية الإيطالية، بالمحادثات «الليبية-الليبية» في الغردقة بمصر، حول القضايا الأمنية والعسكرية، التي تتم في إطار جهود الأمم المتحدة.

ورأت الخارجية الإيطالية في تغريدة نشرتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يعد أمرًا ضروريًا لاستدامة وقف إطلاق النار في ليبيا”، وفقا لوكالة «آكى» الإيطالية.

وكانت فرنسا، قد رحبت أمس باستئناف الاتصالات المباشرة حول القضايا الأمنية والعسكرية بين الأطراف الليبية.

وأعادت السفارة الفرنسية لدى ليبيا نشر بيان البعثة الأممية حول المشاورات الأمنية والعسكرية الليبية الجارية في مدينة الغردقة المصرية، مجددة التأكيد على دعم باريس الكامل للجنة المشتركة “5 + 5″.