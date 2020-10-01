«الرعيض» لـ«الأناضول»: المقاولون الأتراك ينفذون مشاريع في ليبيا بـ28 مليار دولار

زعم عضو مجلس النواب المنشق، محمد الرعيض، اليوم الخميس، إن حجم التجارة الخارجية ومشاريع البنية التحتية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، وصلت إلى 10 مليارات دولار.

وادعى «الرعيض» في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، أنه بمناسبة الاتفاق على عقد المنصة التركية الليبية للتجارة، التي ستستضيفها مدينة إسطنبول التركية في 15 و16 من أكتوبر الجاري، فإن حجم المشاريع التي ينفذها المقاولون الأتراك في ليبيا تتجاوز الـ28 مليار دولار.

وواصل ادعائه، قائلا: «إن من أهداف المنصة الرئيسية تهيئة الظروف لاستعادة الثقة التي تحتاجها الشركات التركية لاستئناف أنشطتها في ليبيا»، وأنه سيتم عقد لقاءات ثنائية بين العديد من الشركات التي تمثل مختلف القطاعات.