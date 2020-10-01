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سماع أصوات إطلاق نار في العاصمة الليبية طرابلس، وأنباء عن اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق جنوب المدينة.

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت مصادر محلية سماع أصوات إطلاق نار في العاصمة الليبية طرابلس، وأنباء عن اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق جنوب المدينة. ولم تشر المصادر إلى المزيد من التفاصيل حول سبب المواجهات..

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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