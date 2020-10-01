مبعوث «النواب» لدول المغرب العربي: انطلاق الحوار الليبي في بوزنيقة

قال السفير عبد المجيد سيف النصر، مبعوث مجلس النواب الليبي إلى دول المغرب العربي، إن الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، سينطلق غدًا الجمعة، حول المادة 15 من الاتفاق السياسي واستكمال التفاهمات حول آليات ومعايير تولي المناصب.

وشكر سيف النصر، المغرب ملكًا وحكومة وشعبًا، على جهودها من أجل وحدة ليبيا.

وتأجلت الجولة الثانية من مفاوضات السلام فى المغرب بين وفدى البرلمان الليبى المنتخب، والمجلس الاستشاري للمرة الثالثة، إذ كان من المقرر استئنافها أمس الأول وأمس، فى مدينة بوزنيقة المغربية، لكن المجلس الاستشاري أعلن تأجيل سفر رئيسه خالد المشرى إلى المغرب، وأكد استمرار المشاورات مع وفد البرلمان للوصول إلى توافقات.

تأتى تلك التطورات بعد ساعات من التقدم الذى حققته مفاوضات اللجان العسكرية والأمنية بين الجيش الوطنى الليبى ووفد حكومة الوفاق فى مدينة الغردقة فى البحر الأحمر.