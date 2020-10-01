الاتحاد الأوروبي يدعو منظمات المجتمع المدني الليبية لتقديم مشاريع تعزز الحريات

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن فتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني الليبية، لتقديم مقترحات لمشاريع تعزز الحريات الأساسية والمشاركة المدنية والحكم الديمقراطي.

وقالت البعثة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: «إلى منظمات المجتمع المدني الليبية.. أطلقت البعثة الأوروبية دعوة لتقديم مقترحات لمشاريع تعزز الحريات الأساسية والمشاركة المدنية والحكم الديمقراطي.. الموعد النهائي: 20 نوفمبر 2020م».

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن أول أمس، إطلاق مشروع جديد بعنوان «بناء القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال»، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.

وحسب بيان الاتحاد الأوروبي، سيتم أيضًا تدريب السلطات على تقنيات تتبع ومصادرة واسترداد الأصول المرتبطة بهذه الجرائم، على أن يستمر المشروع لمدة 3 سنوات، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2.5 مليون يورو.