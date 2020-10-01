دخول 4 حالات «كورونا» لمراكز عزل «القومي للأمراض» بمصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الخميس، دخول أربع حالات مصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى مراكز العزل بالمعهد القومي للأمراض، إضافة إلى وفاة حالة بقسم العزل بمركز مصراتة الطبي.

وفي إيجازها اليومي عن مراكز العزل داخل المدينة، قالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مراكز العزل بالمعهد القومي للأمراض كشفت عن تسع حالات، فيما استقبلت أربع حالات إصابة بفيروس «كورونا» بينها حالة تعود لطفل.

– تسجيل حالتي وفاة بـ«كورونا» في مركزي عزل بمصراتة

وأشارت إلى تواجد سبع حالات بالعناية بمراكز العزل بالمعهد القومي للأمراض، إضافة إلى تسع حالات في أقسام الإيواء، في حين توفيت حالة «كورونا» بقسم العزل بمركز مصراتة الطبي، الذي تتواجد فيه سبع حالات في الإيواء وثلاث في العناية.

ولم تسجل اللجنة أية حالات جديدة بقسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية، الذي تتواجد فيه خمس حالات في العناية. وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي الحالات بمراكز العزل في مصراتة إلى 31 حالة بينها 15 حالة في العناية.

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